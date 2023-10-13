Турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн

Дживан Корал и его команда являются частью преступной организации по контрабанде золота. Агент разведки Онур Карасу под прикрытием проникает в их ряды, чтобы раскрыть их преступные махинации. Разворачивается опасная игра, где на кону стоят не только жизни, но и справедливость.

Центральный персонаж турецкого сериала - Керем — молодой мужчина, который познакомился в Черногории с красивой девушкой Севдой. Их притяжение друг к другу оказалось настолько сильным, что они решили соединить свои судьбы на веки. Только вот в прошлом Керема есть Руна.

Главная героиня турецкого сериала была известным врачом. Она помогла многим людям, пациенты ей были благодарны. Однако Фарах вынуждена иммигрировать в другую, чужую для неё страну, так как ее ребенок серьезно болен и ему требуется операция.

Данных женщин просто никто не замечает. Они горничные, которые работают в самом богатом районе Стамбула. На первый взгляд, они не представляют никакой угрозы. Однако, порой, знают о своих работодателях гораздо больше, чем им самим бы хотелось.

Ализе − умная, красивая и образованная девушка из богатой семьи. Она привыкла к тому, что все ее прихоти исполняются, а окружающие относятся к ней как к настоящей принцессе. Однако ей приходится испытать новые, неведомые чувства после знакомства с Серканом.

Донюш, Тюркан и Дерья родились и воспитывались в уютном доме, а родители старались вкладывать всю душу в своих детей. У них было очень счастливое детство, и они вообще не знали никаких забот.

Прокурор Лейла, приехавшая из Муша в Стамбул к родителям, тут же берется за работу - она должна разобраться в обстоятельствах убийства известного бизнесмена. По ходу дела девушка знакомится с журналистом Кенаном, который страдает шизофренией и раздвоением личности.

Главный персонаж остросюжетного боевика «Пекарь» – пожилой владелец пекарни, к которому после долгих лет отсутствия приезжает сын Вик. Вик приезжает не сам, а с женой и дочкой. А ведь пекарь даже не

Турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн

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