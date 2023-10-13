Турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн

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Совершенно другой (2023)
6.4
Совершенно другой (2023)
Тропики (2023)
10
Тропики (2023)
Сапфир (2023)
0
Сапфир (2023)
Кто сам упал, тот не плачет (2023)
0
Кто сам упал, тот не плачет (2023)
Грязная корзина (2023)
0
Грязная корзина (2023)

Турецкие сериалы

Совершенно другой (2023)

Совершенно другой (2023)

Прокурор Лейла, приехавшая из Муша в Стамбул к родителям, тут же берется за работу - она должна разобраться в обстоятельствах убийства известного бизнесмена. По ходу дела девушка знакомится с журналистом Кенаном, который страдает шизофренией и раздвоением личности.

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6.4
Голосов: 11
7.0 (1121)
2 968
0
13 окт 2023, 05:54
Тропики (2023)

Тропики (2023)

Харун – импозантный мужчина, который владеет парусным клубом. Он воспитывает сына-аутиста. Не понаслышке зная о трудностях жизни таких людей, бизнесмен открывает частный реабилитационный центр, куда родители привозят таких же детей.

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10
Голосов: 1
5.0 (145)
1 103
0
11 окт 2023, 20:55
Три сестры (2023)

Три сестры (2023)

Донюш, Тюркан и Дерья родились и воспитывались в уютном доме, а родители старались вкладывать всю душу в своих детей. У них было очень счастливое детство, и они вообще не знали никаких забот.

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6.7
Голосов: 3
4.3 (675)
394
0
11 окт 2023, 20:54
Сапфир (2023)

Сапфир (2023)

Сериал расскажет о приключениях богатой семьи Гюльсой, которая, благодаря своему процветающему бизнесу и связям, представляется одним из могущественных кланов в округе.

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0
Голосов: 0
7.2 (334)
550
0
11 окт 2023, 15:54
Кто сам упал, тот не плачет (2023)

Кто сам упал, тот не плачет (2023)

Ализе − умная, красивая и образованная девушка из богатой семьи. Она привыкла к тому, что все ее прихоти исполняются, а окружающие относятся к ней как к настоящей принцессе. Однако ей приходится испытать новые, неведомые чувства после знакомства с Серканом.

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0
Голосов: 0
6.5 (342)
561
0
10 окт 2023, 10:37
Грязная корзина (2023)

Грязная корзина (2023)

Данных женщин просто никто не замечает. Они горничные, которые работают в самом богатом районе Стамбула. На первый взгляд, они не представляют никакой угрозы. Однако, порой, знают о своих работодателях гораздо больше, чем им самим бы хотелось.

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0
Голосов: 1
9.1 (36)
325
0
09 окт 2023, 00:58
Меня зовут Фарах (2023)

Меня зовут Фарах (2023)

Главная героиня турецкого сериала была известным врачом. Она помогла многим людям, пациенты ей были благодарны. Однако Фарах вынуждена иммигрировать в другую, чужую для неё страну, так как ее ребенок серьезно болен и ему требуется операция.

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7.5
Голосов: 4
6.6 (2752)
1 208
1
06 окт 2023, 00:13
Узы судьбы (2023)

Узы судьбы (2023)

Центральный персонаж турецкого сериала - Керем — молодой мужчина, который познакомился в Черногории с красивой девушкой Севдой. Их притяжение друг к другу оказалось настолько сильным, что они решили соединить свои судьбы на веки. Только вот в прошлом Керема есть Руна.

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0
Голосов: 0
9.5 (36)
540
0
03 окт 2023, 08:50
Душа не слышит (2023)

Душа не слышит (2023)

Дживан Корал и его команда являются частью преступной организации по контрабанде золота. Агент разведки Онур Карасу под прикрытием проникает в их ряды, чтобы раскрыть их преступные махинации. Разворачивается опасная игра, где на кону стоят не только жизни, но и справедливость.

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0
Голосов: 0
7.5 (744)
253
0
28 сен 2023, 04:19
Голубая клетка (2023)

Голубая клетка (2023)

Турецкий сериал познакомит с опытным солдатом морской пехоты. Раньше Огуз вел счастливый и стабильный образ жизни. У него была жена и двое детей. Выполняя служебные обязанности, мужчина постоянно рисковал собственной жизнью.

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10
Голосов: 10
7.7 (38)
2 243
1
05 сен 2023, 22:38

Турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн

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